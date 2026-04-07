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07.04.2026 14:14:00
Diesel erstmals über 2,50 Euro - Bauern warnen
Diesel hat erstmals im bundesweiten Durchschnitt mehr als 2,50 Euro gekostet. Bauernpräsident Rukwied sieht die Versorgungssicherheit in Gefahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Rohstoffe in diesem Artikel
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