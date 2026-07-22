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22.07.2026 10:53:53
Diesel kratzt an Zwei-Euro-Marke, erneute Debatte um Spritpreisbremse
Ein öffentliches Bekenntnis zur Ausweitung der Preisbremse kommt bisher von keiner Regierungspartei, erste Verhandlungen soll es aber geben, hieß es laut Ö1 aus KoalitionskreisenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Rohstoffe in diesem Artikel
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