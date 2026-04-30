|
30.04.2026 12:48:00
Diesel-Preis und Tankrabatt: Friedrich Merz besucht den Lkw-Spediteur Akkermann
5500 Liter Diesel verbrauchen die Lkw der ostfriesischen Spedition Akkermann pro Tag, da haut jeder Cent mehr pro Liter rein. Nun war Friedrich Merz zu Besuch – und bekam nur ein wenig Groll, dafür aber ein Jobangebot.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,20
|0,02
|0,78