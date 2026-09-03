03.09.2026 12:50:23

Diesel premium in Europe jumps to record high

So-called crack spread rises above $100 a barrel on continent for first time, leaving diesel at more than twice the cost of underlying crudeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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