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07.10.2026 21:02:51
Diesel price jumps after IEA says no additional fuel will be released
Agency members say 100mn barrels promised by G7 will come from 400mn stock release agreed in MarchWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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