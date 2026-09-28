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28.09.2026 12:39:27
Diesel prices are surging. Ukraine is only part of the story
Trucks, farms and industry are powered with diesel. Now prices are soaring due to refinery disruptions, supply shortages and geopolitical tensions. A potential US export ban could make Europe's diesel crunch even worse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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