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13.10.2026 19:31:26
Diesel prices are surging putting further pressure on Europe
Trucks, farms and industry are powered with diesel. Now prices are soaring due to refinery disruptions, supply shortages and geopolitical tensions. A potential US export ban could make Europe's diesel crunch even worse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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