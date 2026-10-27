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27.10.2026 15:35:26
Diesel prices are surging putting further pressure on Europe
Trucks, farms and industry are powered with diesel. Now prices are soaring due to refinery disruptions, supply shortages and geopolitical tensions. A potential US export ban could make Europe's diesel crunch even worse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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