|
16.07.2026 10:36:06
Diesel Prices Hit $5 a Gallon Again, Up 33% Since Start of Iran War
U.S. diesel prices first surpassed $5 a gallon in March. Renewed fighting in the Persian Gulf and reduced refinery capacity is once again pushing up prices again.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,14
|0,09
|4,24