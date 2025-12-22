|
22.12.2025 22:12:37
Diesel-Skandal in den USA: Mercedes zahlt 102 Millionen Euro Vergleich im Diesel-Streit
Mercedes-Benz will den jahrelangen Streit um mutmaßliche Abgasverstöße in den USA endgültig beilegen. Dafür zahlt der Konzern umgerechnet gut 102 Millionen Euro. Die Vergleiche mit mehreren Bundesstaaten sollen weitere Prozesse vermeiden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
