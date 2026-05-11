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11.05.2026 17:51:04
Diesel und Benzin teurer: Preissprung an Tankstellen wieder größer
Die Hoffnungen auf rasche neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran haben sich am Wochenende zerschlagen. Im Gegenzug zieht der Ölpreis wieder leicht. Das schlägt umgehend auf die Preise an den Tankstellen durch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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