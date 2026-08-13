|
13.08.2026 05:00:01
Digital gold, copper and uranium: prospectors stake bets on metals-crypto fusion
Tokenisation of minerals is the latest attempt to bring the fervour of crypto into a new asset classWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 392,76
|-15,95
|-0,36
|Kupferpreis
|14 375,30
|-48,75
|-0,34