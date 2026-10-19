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19.10.2026 19:24:54

Digital gold market triples to $55bn as younger investors pile in

World Gold Council survey puts global ownership of tokenised gold holdings at 370 tonnesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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