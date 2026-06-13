|
13.06.2026 17:15:00
Do Higher Oil Prices Mean Rivian Stock Will Finally Mount a Rebound?
The sales of used electric vehicles took off as oil prices rose earlier in the year. That's an early sign that consumers may be looking for a way to avoid having to deal with rising gasoline costs. And it makes the story behind Rivian (NASDAQ: RIVN) more compelling. However, execution will still determine Rivian's success. Here's what you need to know before you buy the stock.Rivian is attempting to build a sustainably profitable business selling electric vehicles, with a focus on trucks. So far, it has proven it can make award-winning vehicles, produce them at scale, and sell them for more than it costs to build them (it had a gross profit in 2025). As a business, Rivian has made huge strides.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|84,88
|-2,83
|-3,23
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFriedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen schließen stärker -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.