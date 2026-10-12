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12.10.2026 06:04:00
Donald Trump: Experten zweifeln an Preiswirkung von Putins Diesel-Deal
Donald Trump paktiert drei Wochen vor den Midterms mit dem Kreml. Diesel aus Russland soll die Wählerschaft besänftigen. Fachleute sehen das Abkommen skeptisch. Vor allem, weil es nur einer Seite hilft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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