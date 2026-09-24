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24.09.2026 11:56:00
Donald Trump: Möglicher US-Exportstopp für Diesel könnte Sprit in Deutschland verteuern
Würden die USA keinen Diesel mehr exportieren, könnte der Kraftstoff um bis zu 25 Prozent teurer werden. Doch es gibt Grund zur Hoffnung, dass Präsident Trump seine Drohung zurückziehen könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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