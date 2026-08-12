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12.08.2026 08:57:00
Donald Trump behauptet, die Straße von Hormus sei unter Kontrolle der USA - Ölpreis steigt
»Sie gehört uns«, sagt US-Präsident Donald Trump über die Straße von Hormus. Doch Lieferwege sind weiter gestört, der Ölpreis legt zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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