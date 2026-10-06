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06.10.2026 06:52:00
Donald Trump erlaubt US-Bürgern, steuerfreien Diesel zu kaufen
Agrar-Diesel für alle: In den USA bekommen ab sofort alle Autofahrer Zugang zu steuerbegünstigtem Diesel, der normalerweise für die Landwirtschaft vorgesehen ist. Laut US-Präsident Trump sei der Treibstoff »sehr gut.«Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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