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20.10.2026 08:28:00
Donald Trump verspricht Diesel-Hilfsprogramm für Landwirte in den USA
Bei einem Auftritt in Kansas stellt Donald Trump amerikanischen Landwirten ein milliardenschweres »Kraftstoffhilfeprogramm für die Erntezeit« in Aussicht. Es ist nicht das erste Wahlkampfgeschenk.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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