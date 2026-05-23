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23.05.2026 20:15:00
Don't Expect Oil Prices to Drop Until 2027. Here Are 2 Stocks to Buy for This Exact Scenario.
Darren Woods is the CEO of ExxonMobil (NYSE: XOM), one of the world's largest energy companies. When he talks, investors listen. Right now, Woods is warning that the market isn't fully recognizing the supply disruption from the geopolitical conflict in the Middle East. And even after the conflict ends, it could take a very long time for energy markets to get back to normal. If you think energy prices will remain elevated until 2027, you may want to buy Devon Energy (NYSE: DVN) and Diamondback Energy (NASDAQ: FANG). Here's why.The first reason to buy Devon and Diamondback if you expect oil prices to remain elevated, or even rise further, is that they are upstream-focused businesses. That means that they are focused on producing oil and natural gas. High energy prices are a huge benefit to their top- and bottom-lines. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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