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18.05.2026 00:17:00
Dow futures drop, oil prices push higher as Iran war remains stuck in stalemate
U.S. stock-index futures fell and crude prices rose on Sunday, after the market’s rally stalled last week as oil prices rose sharply amid the impasse in the war with Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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