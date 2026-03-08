|
08.03.2026 23:20:00
Dow futures sink more than 1,000 points, oil prices surge up to 30% as Iran conflict rages
U.S. stock-market futures fell on Sunday as crude futures surged above $100 a barrel for the first time since 2022 amid growing fears about the economic effects of the conflict with Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|109,46
|16,14
|17,30
|Ölpreis (WTI)
|103,35
|12,45
|13,70