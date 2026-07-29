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29.07.2026 09:06:12
Dow Jumps Over 500 Points As Oil Prices Fall: Investor Sentiment Improves, Greed Index Remains In ‘Fear’ Zone
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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