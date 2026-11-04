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04.11.2026 18:31:02
Dow Rallies 2.9%, Oil Sinks 7% After Midterms: Stock Market Today
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|98,90
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|Ölpreis (WTI)
|90,30
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