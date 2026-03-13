|
13.03.2026 20:45:00
Dow Slips as Oil Prices Climb Amid Escalating Iran Conflict
The price of oil has continued to rise in recent days, pushing stock indexes like the Dow Jones Industrial Average lower. As I write this at Wednesday's market close, Brent crude, the international benchmark, is trading at about $93 a barrel, more than $20 higher than its price before the war in Iran began.As a result of spiking energy prices, the Dow turned negative for the year on March 5 and has continued to fall. It's down about 4.5% since the Iran war began and 1.3% in the red for 2026. It shed 289 points on Wednesday.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|103,14
|1,39
|1,37
|Ölpreis (WTI)
|98,71
|2,98
|3,11
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.