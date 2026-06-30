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30.06.2026 12:38:44
Drohnen treffen Raffinerien: In Russland wird Benzin zur Mangelware
Ukrainische Drohnen treffen das Rückgrat der russischen Treibstoffversorgung: die Raffinerien. In weiten Teilen des Landes wird das Benzin knapp, die Preise steigen. Selbst Moskau bleibt davon nicht verschont.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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