|Stabilisierungstendenzen
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21.10.2026 14:07:00
Durchatmen am Goldmarkt: Goldpreis stoppt Talfahrt vorerst und stabilisiert sich
Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) wurde an der Börse in London bei 4.130 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vortag.
In den vergangenen beiden Handelstagen war der Goldpreis noch gefallen, als ein Anstieg der Ölpreise die Inflationssorgen und damit die Spekulation auf steigende Zinsen schürte. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, bremst die Aussicht auf höhere Zinsen die Nachfrage nach dem Edelmetall. In der kommenden Woche werden die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) jeweils ihre Zinsentscheidungen veröffentlichen.
Im Oktober hat sich der Goldpreis in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten, nachdem er Ende August und im September deutlich gefallen war. Seit dem Rekordhoch bei über 5.400 Dollar im Januar hat das Edelmetall etwa ein Viertel an Wert verloren.
/jkr/jha/
LONDON (dpa-AFX)
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