|
13.02.2026 01:26:24
Dutch Bros Just Delivered Results That Were as Strong as Its Coffee
Dutch Bros. (NYSE: BROS) has been in the limelight over the past year, and not in a good way. Growth, while still positive, decelerated in each of the past four quarters, owing to the broader downturn in the restaurant industry. This weighed on the drive-through coffee chain, pushing its stock down 21% over the past year. That said, expectations were high going into the company's most recent financial report, and investors got an extra shot of growth.For the fourth quarter, Dutch Bros generated revenue that jumped 29% year over year to $443.6 million, accelerating from 25% growth in Q3, its fastest growth rate in nearly a year. This drove impressive profit growth, with adjusted earnings per share (EPS) surging 143% to $0.17. image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Kaffeepreis
|3,00
|0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.