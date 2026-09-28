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28.09.2026 18:20:00
E-Lkw laut T&E-Analyse in sechs EU-Märkten bereits günstiger als Diesel-Lkw
Laut Transport & Environment sind E-Lkw in sechs EU-Märkten günstiger als Diesel. In Deutschland soll sich der Mehrpreis nach rund zwei Jahren amortisieren.
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