|Ölpreis im Blick
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22.10.2026 19:57:39
Edelmetall unter Druck: Goldpreis fällt in Richtung der 4.000-Dollar-Marke
An diesem Donnerstag legten sie kräftig zu. Bei einem Angriff der jemenitischen Huthi-Miliz auf das Ölfeld Schaiba des staatlichen Konzerns Saudi Aramco sei eine Drohne durch die Luftabwehr abgeschossen worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA meldete. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Informationen aus dem saudischen Energieministerium berichtete, sei der Betrieb auf dem Ölfeld - das über eine Förderkapazität von einer Million Barrel Rohöl pro Tag verfügt - nicht beeinträchtigt worden. Dennoch weckt der Angriff Sorgen vor Produktionseinschränkungen.
Seit dem Ausbruch des Kriegs zwischen den USA und dem Iran Ende Februar sind sind die Ölpreise im Aufwind, Gold steht unter Druck. Denn die hohen Energiepreise heizen die Inflation an und die Notenbanken wie die US-amerikanische Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) reagierten mit Zinserhöhungen. Höhere Kreditkosten aber sind Gegenwind für Anlagen in Gold, das keine Zinsen abwirft. In der kommenden Woche werden Fed und EZB jeweils ihre Zinsentscheidungen veröffentlichen.
/mis/he
LONDON (dpa-AFX)
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