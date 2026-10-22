Ölpreis (Brent)

117,13
USD
3,96
3,50 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Ölpreis im Blick 22.10.2026 19:57:39

Edelmetall unter Druck: Goldpreis fällt in Richtung der 4.000-Dollar-Marke

Edelmetall unter Druck: Goldpreis fällt in Richtung der 4.000-Dollar-Marke

Nach dem jüngsten Stabilisierungsversuch ist der Goldpreis am Donnerstag doch wieder deutlicher unter Druck geraten.

Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London fiel um mehr als zwei Prozent auf bis zu 4.050 US-Dollar. Wesentlicher Grund für den Rückgang dürfte der erneute Anstieg der Ölpreise sein.

An diesem Donnerstag legten sie kräftig zu. Bei einem Angriff der jemenitischen Huthi-Miliz auf das Ölfeld Schaiba des staatlichen Konzerns Saudi Aramco sei eine Drohne durch die Luftabwehr abgeschossen worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA meldete. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Informationen aus dem saudischen Energieministerium berichtete, sei der Betrieb auf dem Ölfeld - das über eine Förderkapazität von einer Million Barrel Rohöl pro Tag verfügt - nicht beeinträchtigt worden. Dennoch weckt der Angriff Sorgen vor Produktionseinschränkungen.

Seit dem Ausbruch des Kriegs zwischen den USA und dem Iran Ende Februar sind sind die Ölpreise im Aufwind, Gold steht unter Druck. Denn die hohen Energiepreise heizen die Inflation an und die Notenbanken wie die US-amerikanische Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) reagierten mit Zinserhöhungen. Höhere Kreditkosten aber sind Gegenwind für Anlagen in Gold, das keine Zinsen abwirft. In der kommenden Woche werden Fed und EZB jeweils ihre Zinsentscheidungen veröffentlichen.

/mis/he

LONDON (dpa-AFX)

Weitere Links:

Lenzing-Aktie verliert: Werksschließung in Heiligenkreuz auf 2027 verschoben
Semperit-Aktie in Rot: Konzern bekommt neuen Finanzvorstand
RENK-Aktie verliert: Strategischer Umbau trifft auf vorsichtigere Analystenprognose
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com,Kotomiti Okuma / Shutterstock.com,FikMik / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 3 993,62 -30,62 -0,76
Ölpreis (Brent) 117,13 3,96 3,50
Ölpreis (WTI) 103,27 3,80 3,82

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:37 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:33 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen