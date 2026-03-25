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25.03.2026 19:49:28

Ein Rückgang von 40 Prozent: Kiews Treffer lassen Putins Öl-Exporte einbrechen

Massive Angriffe der Ukraine auf russische Häfen und Raffinerien treffen Russlands Wirtschaft ins Mark. Um mindestens 40 Prozent sind Moskaus Öl-Exporte eingebrochen, schätzen Experten. Im Kreml spricht man deshalb von Terror.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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