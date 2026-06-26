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26.06.2026 15:01:00

El Nino’s coming back — and could cost the global economy trillions

Economists at the investment bank wrote that an El Niño could disrupt agriculture, infrastructure and productivityWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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