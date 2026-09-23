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23.09.2026 04:07:54
Elizabeth Warren Counts Trump's Oil, Gas Gains Amid Iran War As Americans Pay More At Pump: Ban President From 'Owning And Trading Stock'
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
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