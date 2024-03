EnBW erwartet nach Boom-Jahr Ergebnisrückgang

Stuttgart (Reuters) - Der Energiekonzern EnBW stellt sich nach einem Boom-Jahr auf schrumpfende Ergebnisse ein.

Für das laufende Jahr sei mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted Ebitda) in einer Bandbreite von 4,6 bis 5,2 Milliarden Euro zu rechnen, kündigten die Karlsruher am Mittwoch an. Im vergangenen Jahr hatten sie ihren operativen Gewinn um gut 60 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro gesteigert. Der Konzern gehe davon aus, dass er seinen Strom 2024 zu geringeren Preisen als zuvor verkaufen werde. Die Aktionäre, darunter das Land Baden-Württemberg sowie diverse Gemeinden, sollen an den Gewinnen von 2023 mit einer Dividende von 1,50 Euro je Aktie beteiligt werden - 40 Cent mehr als für das Jahr zuvor.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)