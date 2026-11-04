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04.11.2026 12:16:00

Energiepreise: Deutsche kaufen 38 Prozent weniger Heizöl

Deutschland wird in diesem Jahr wohl weniger Energie verbrauchen als zuvor, auch private Haushalte halten sich zurück. Einige fossile Energieträger finden trotzdem mehr Absatz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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