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19.11.2026 11:25:35
Energiepreise niedrig halten: EU verschiebt Klimaschutzregeln für Öl, Gas und Kohle
Seit 2024 herrschen in der EU strenge Vorgaben, um den Ausstoß von Methan im Energiesektor zu senken. Eigentlich sollen bald weitere Regeln für importierte fossile Brennstoffe folgen. Doch die Energiekrise bremst die Pläne - aus Sorge vor steigenden Preisen und Engpässen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Kohlepreis
|132,25
|0,50
|0,38
|Ölpreis (Brent)
|92,38
|0,40
|0,43
|Ölpreis (WTI)
|82,90
|-0,31
|-0,37
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