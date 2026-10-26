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26.10.2026 15:45:02
EQT Is Building a $50 Billion Natural Gas Giant as AI Power Demand Surges
Everyone knows AI runs on chips. Far fewer people ask what runs these power-hungry data centers. According to a Rabobank estimate, U.S. power demand could surge 20% by 2030, a rapid acceleration from its meager 0.5% annual growth rate in recent years. EQT (NYSE:EQT) is making a massive bet that natural gas will play a major role in fueling this power surge.
It's driving the company to acquire Range Resources (NYSE:RRC) in a deal that will create a $50 billion natural gas giant. Here's a look at the deal and what it means for the leading natural gas stock.
Image source: Getty Images.
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|-0,02
|-0,57
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