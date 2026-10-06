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07.10.2026 01:01:13
Equinor says it may stop investing in UK if oil and gas fields do not get go-ahead
The boss of the Norwegian state company says further investment in the UK could be at risk if Rosebank and Jackdaw are not approved.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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