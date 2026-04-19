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19.04.2026 16:45:00
Equinox Gold vs. Agnico Eagle Mines: Which Mining Stock Is the Smarter Buy Right Now?
As clouds of geopolitical uncertainty loom over global markets, investors are turning to the mining sector. Precious metals prices have been on the rise in recent years, driven by escalating geopolitical tensions and a noticeable shift as more central banks across the globe secure safe-haven assets like gold.Equinox Gold (NYSEMKT: EQX) and Agnico Eagle Mines (NYSE: AEM) are poised to benefit from rising precious metals prices. However, increasing fuel prices amid the conflict in Iran have weighed on the miners' stocks, which are now down 20% and 15%, respectively, from their recent highs.Amid the uncertain backdrop, one stock stands out as a more compelling buy today. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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