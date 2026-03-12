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12.03.2026 18:59:58
Erleichterung hält nicht lang: Angst treibt den Ölpreis stärker als Militärschläge
Die größte Öl-Intervention der Geschichte verpufft: Trotz der Freigabe von 400 Millionen Barrel schießen die Preise weiter nach oben. Experten warnen: Die Straße von Hormus ist unersetzbar. Hält die Krise an, drohen Ölpreise von bis zu 150 Dollar – und der Sturz in eine globale Rezession.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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