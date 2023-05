Erneuerbare auf dem Vormarsch: Solar hängt erstmals Öl bei weltweiten Investitionen ab

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

In vielen Ländern wird noch heftig über erneuerbare Energie gestritten, andere setzen klar darauf und investieren. So wird einer Studie zufolge allein die weltweite Förderung von Solarenergie 2023 erstmals die für Öl übertreffen. Aber auch in fossile Energie wird sehr viel Geld gesteckt.