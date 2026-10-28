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28.10.2026 16:52:17
Erstmals seit 2022: Europäischer Gaspreis steigt über 100 Euro
Der Ölpreis geht durch den Krieg der USA und Israels gegen den Iran bereits massiv nach oben. Gleiches betrifft auch den Gaspreis - allerdings lange nicht so massiv. Seit Mitte September gibt es einen erheblichen Sprung - auf nun über 100 Euro je Megawattstunde.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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