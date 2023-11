EU-Kommission will Diamanten aus Russland sanktionieren

Brüssel (Reuters) - Die EU-Kommission schlägt in einem neuen Sanktionspaket gegen Russland ein Boykott von Diamanten und Juwelen vor.

Der Schritt soll demnach im Januar 2024 in Kraft treten, wie aus dem Entwurf hervorging, den die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag einsehen konnte. Von den Sanktionen betroffen sein sollen auch Diamanten aus Russland, die in Drittstaaten wie Indien bearbeitet werden. In diesen Fällen soll es aber eine Übergangsphase von März bis September geben. Über die Vorlage berieten die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union am Freitag. Die Sanktionen sollen Russlands Finanzierung des Angriffskriegs gegen die Ukraine erschweren.

