EU-Ölembargo gegen Russland angeblich in "greifbarer Nähe"

BERLIN (Dow Jones)--Die Europäische Union wird sich nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) "innerhalb von wenigen Tagen" auf ein Ölembargo gegen Russland einigen. Ein Embargo von Öl sei in "greifbarer Nähe", führe aber "nicht automatisch dazu, dass Putin geschwächt" wird, sagte Habeck am Montagabend im ZDF. Die USA und die Europäische Kommission arbeiteten daher aktuell an Absprachen, um in Zukunft "nicht mehr jeden Preis" für den Barrel Öl zu bezahlen und sich auf Höchstpreise zu einigen.

Bei der Verkündung des US-Ölembargos seien die Preise global hochgegangen. Und so hätte Putin "in den letzten Wochen weniger Öl verkauft und mehr Einnahmen gehabt", sagte Habeck. Eine Überlegung auf staatlicher Ebene sei daher, zu einer Deckelung von Ölpreisen zu kommen. Da müssten aber "sehr viele Länder mitmachen, sonst hat man immer Ausweichbewegungen - und daran hapert es bisher noch", sagte Habeck.

May 24, 2022