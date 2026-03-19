|
19.03.2026 20:19:20
EU summit: Hungary holds Ukraine aid ransom over Druzhba oil
Hungary and Slovakia have said they will not approve a major loan package for Ukraine until oil deliveries from Russia through the Druzhba pipeline are restored. EU leaders failed to sway them in Brussels.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|109,78
|2,19
|2,04
|Ölpreis (WTI)
|97,97
|1,83
|1,90
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigen sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.