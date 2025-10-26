|
26.10.2025 15:10:41
Euro Pacific Dumps $3 Million Worth of Its Kinross Gold Stake
Euro Pacific Asset Management, LLC reported selling 156,001 Kinross Gold Corporation shares for the quarter ended Q3 2025, an estimated $3.0 million transaction, in its October 14, 2025, SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated October 14, 2025, Euro Pacific Asset Management, LLC reduced its stake in Kinross Gold Corporation (NYSE:KGC) by 156,001 shares. The estimated value of the shares sold was $3.00 million. The fund retains 776,378 shares after the trade.The fund’s Kinross stake, after the reduction, represents 2.02% of its 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 027,16
|87,04
|2,21
