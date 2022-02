Europa dritter Monat in Folge wichtigstes Ziel für US-Flüssiggas-Tanker

Houston (Reuters) - Europa dürfte nach vorläufigen Refinitiv-Daten den dritten Monat in Folge das wichtigste Ziel für US-Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) werden.

Im Januar waren etwa drei Viertel des US-Gesamtvolumens von 7,3 Millionen Tonnen nach Europa verschifft worden. In diesem Monat seien es mindestens die Hälfte von des bislang gelieferten 3,56 Millionen Tonnen, wie aus den Daten am Dienstag hervorging. Experten zufolge spielt die Sorge vor einer Drosselung der russischen Erdgas-Lieferungen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise eine Rolle. Wegen der Produktion von Schiefer-Öl und -Gas übersteigt die Energieproduktion in den USA den heimischen Verbrauch. Allerdings ist die Kapazität zur Kühlung von Erdgas zu Flüssiggas in den USA begrenzt.