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08.10.2026 15:38:20
Europäischer Gaspreis steigt über 80 Euro je Megawattstunde
In der Vorwoche lag der Preis zeitweise unter 70 Euro. Nun ist er deutlich gestiegenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Rohstoffe in diesem Artikel
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