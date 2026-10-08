Erdgaspreis - Natural Gas

3,13
USD
-0,04
-1,10 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Mögliche neue US-Angriffe 08.10.2026 11:30:40

Europäischer Gasmarkt: Preis springt über 80 Euro pro Megawattstunde

Europäischer Gasmarkt: Preis springt über 80 Euro pro Megawattstunde

Der Preis für europäisches Erdgas ist am Donnerstag über 80 Euro gestiegen.

Ein Medienbericht über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran noch vor den Zwischenwahlen in den USA trieb die Preise nach oben. Der richtungsweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat stieg an der Börse in Amsterdam auf 80,34 Euro je Megawattstunde (MWh). Das waren 2,64 Prozent mehr als am Vortag. In der vergangenen Woche hatte der Preis noch zeitweise unter 70 Euro gelegen.

Das Weiße Haus forderte das Pentagon einem Bericht des Magazins "The Atlantic" zufolge auf, Optionen für Angriffe auf den Iran auszuarbeiten, die noch vor den US-Zwischenwahlen im November ausgeführt werden könnten. Das Magazin berief sich auf zwei Regierungsvertreter.

Die LNG-Tankerdurchfahrten durch die Straße von Hormus sind zuletzt auf das höchste Niveau seit Beginn des Iran-Krieges gestiegen. "Allerdings entspricht das Niveau vom September noch immer nur etwa 20 Prozent der Anzahl der LNG-Tanker, die vor dem Iran-Krieg die Straße von Hormus passierten", schreiben die Experten der Commerzbank. Die Durchfahrten seien aber im Vergleich zum Erdöl relativ gering.

Die faktische Blockade der Straße von Hormus für die Lieferung von Energierohstoffen wie Flüssigerdgas aus den Fördergebieten am Persischen Golf hatte den Preis für europäisches Erdgas seit Kriegsbeginn deutlich nach oben getrieben. Ende Februar hatte der Gaspreis noch bei rund 30 Euro gelegen. Ein Mehrjahreshoch erreichte der Erdgaspreis im September bei 84,50 Euro.

/jsl/nas

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Weitere Links:

Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
VERBIO startet Produktion in neuer Chemieanlage für Bio-Rohstoffe - Aktie schwächelt
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: marketlan / Shutterstock.com,Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Erdgaspreis - Natural Gas 3,13 -0,04 -1,10

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich
An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen