AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist kurz vor dem Wochenende deutlich unter Verkaufsdruck geraten. Am Markt wurde auf jüngste Wettermodelle verwiesen, die in den kommenden Tagen mildere Temperaturen erwarten lassen. Der richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat kostete an der Börse in Amsterdam zeitweise 80,65 Euro je Megawattstunde (MWh). Das sind rund 8,5 Prozent weniger als am Vortag. Im Mittagshandel hat sich der Preis aber wieder etwas erholt auf 82,45 Euro.

Zwar herrscht in weiten Teilen Europas ein weiterhin vergleichsweise kaltes Wetter. Marktbeobachter verwiesen jedoch auf jüngste Wetterprognosen und Einschätzungen vom Analysehaus EnergyScan. Demnach dürften die Temperaturen in der nächsten Woche steigen. Zudem wird für die kommenden Tage eine stärkere Stromerzeugung durch Windkraft erwartet.

Die vergleichsweise niedrigen Temperaturen in dieser Woche hatten spürbare Auswirkungen auf die europäischen Gasreserven. Wie aus einem Bericht der Finanz-Nachrichtenagentur Bloomberg hervorgeht, lagen die Entnahmemengen in der ersten Wochenhälfte 14 Prozent über denen der Vorwoche.

Europa war mit für diese Jahreszeit rekordverdächtig niedrigen Gasvorräten in die Heizperiode gestartet, da die Folgen des Iran-Kriegs mit der Blockade von Flüssigerdgaslieferungen durch die Straße von Hormus die Preise für den Rohstoff nach oben getrieben hatten. Dies erschwerte die Wiederbefüllung der Speicher im Sommer. Zeitweise war der Preis für europäisches Erdgas im Oktober auf über 100 Euro je MWh gestiegen. Zum Vergleich: Vor dem Iran-Krieg lag der Preis nur bei etwa 30 Euro je MWh.

In Deutschland, der größten europäischen Volkswirtschaft, sinken die Gasreserven seit Ende Oktober nahezu täglich. Die deutschen Gasspeicher sind nach Angaben des europäischen Branchenverbands Gas Infrastructure Europe (GIE) zu rund 54 Prozent gefüllt. Vor einem Jahr hatte der Stand bei knapp 68 Prozent gelegen./jkr/jsl/stk